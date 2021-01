Lelah Sendiri, Marshanda Blak-blakan Mau Menikah Lagi, Ini Tipe Pria Idamannya, Minat?

BANGKAPOS.COM---Setelah cukup lama menikmati kesendirian, sejak enam tahun silam setelah bercerai dengan Ben Kasyafani.

Marshanda tiba-tiba secara blak-blakan ingin menikah lagi.

Hanya saja Caca mengaku sampai saat ini belum memiliki pendamping atau calon suami yang akan mendampingi dirinya.

Pengakuan Marshanda tersebut diungkapkannya di acara OOTD yang diunggah akun YouTube Trans& Official.

" Sejak November 2014 aku cerai. Jadi Gini aku selama ini, kan tinggal sendiri di apartemen. Sempat ada rasa kayaknya Capter aku untuk be my self and feel happy with that sudah selesai. aku ada keinginan mempunyai famiily," ujarnya seperti dikutip bangkapos.com dari akun youtube Trans7 official.

Walaupun sudah ngebet menikah lagi, Marshanda masih binggung, lantaran belum ada kekasih hati atau calon yang mau menjadi pendamping hidupnya.

" Belum ada untuk sekarang. Kayaknya aku lagi selektif banget," ujarnya.

Untuk pria yang akan menjadi suaminya kelak, diakui Marshanda ada kriteria khusus yang harus dimiliki.

Yakni bisa lebih dominan dan tidak takut terintimidasi.

"Kalau bisa sih yang lebih dominan dari aku karena aku orangnya dominan. Jadi yang nggak takut dengan dominasi aku dan tidak takut terintimidasi. duh nieh ceweknya bagaimana yah," ujar Marshanda.