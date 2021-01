Alasan Chef Renatta Moeloek Tak Punya Akun TikTok dan Murah Senyum Sejak Jadi Juri MasterChef

BANGKAPOS.COM - Chef Renatta Moeloek menuturkan tak punya akun TikTok dan lebih murah senyum.

Hal itu dituturkan Chef 26 tahun itu saat Iwet Ramadhan mewawancarainya pada "A Chat With" yang tayang, Senin (18/1/2021) untuk cover majalah herworld edisi Januari 2021.

Chef Renatta Moeloek enggan bikin akun TikTok, bahkan tak punya media sosial lain.

Banyak warganet mengajak juri ajang pencarian bakat memasak MasterChef Indonesia ini bikin konten TikTok.

Tapi, Renatta tak punya aplikasi TikTok, apalagi media sosial lain semisal Instagram dan Twitter.

"Iya tiba-tiba, jadi beberapa waktu lalu, semua orang sampai DM (direct message) di Instagram, di Twitter, semuanya 'Chef bikin TikTok ini yuk, Chef bikin gerakan ini yuk'," kata Renatta Moeloek, dikutip dari kanal YouTube herworld Indonesia, Sabtu (23/1/2021).

"I don't even have Tiktok (Bahkan saya tak punya (akun) TikTok), enggak tahu gimana caranya. Mereka kasih link juga enggak bisa dibuka kan. I don't have the app (saya tak punya aplikasi itu)," ujarnya.

Malahan, rekan satu profesi, Chef Arnold Poernomo, menyuruh perempuan kelahiran 17 Maret 1994 membuat akun TikTok.

"Tapi I don't want (Aku nggak mau) kalau itu," ujar Renatta Moeloek.