Baru 7 Hari Pacaran, Janda Dua Anak ini Dapat Kado Mercy dan Uang, Total Rp2,5 Miliar

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Beberapa tahun belakangan ini, nama Shyalimar Malik jarang tampil di layar kaca dan seolah tenggelam.

Namun, mantan kekasih Didi Mahardika, Shyalimar Malik mengejutkan jagat media sosial.

Shyalimar Malik kini muncul dengan kabar unik dari Pulau Dewata Bali.

Di hari valentine Shyalimar Malik mengunggah foto dan video dengan seorang pria serta hadiah yang diberikan.

Foto Shyalimar Malik terlihat sedang 'memamerkan' mobil Mercedez Benz baru tanpa nomor polisi, dan uang dolar yang ada didalam sebuah kotak bunga.

Foto tersebut diunggah Shyalimar Malik di akun instagramnya @shyalimarmalik17, Minggu (14/2/2021).

"Valentine gift! The best gift and the best someone.

Padahal baru kenal seminggu," tulis Shyalimar Malik dalam keterangan foto tersebut.

Tak hanya foto saja, Shyalimar Malik juga mengunggah video yang berisi ucapan terima kasihnya kepada sang kekasih.

"Jadi aku abis dikasih kado valentine bunga , uang dan mobil mercy.