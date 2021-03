Leony Trio Kwek Kwek Ogah Menikah Tuai Komentar Pro Kontra, Begini Respon Dea Ananda

BANGKAPOS.COM - Penyanyi cilik, Leony Vitria Hartanti mengungkap soal keputusannya tak akan menikah.

Pengakuan Leony inipun menuai pro kontra dari netizen.

Wanita kelahiran Jakarta, 20 September 1987 ini menyebutkan dirinya sudah mengaku ke orangtuanya soal keputusan tak menikah.

Keputusannya itu ternyata diterima oleh orangtuanya.

Leony menyebut ia yang menjalani hidup tapi netizen yang sibuk memberikan komentar.

"Pilihan hdup itu, gua yg jalanin.. netijen yg ngomentarin

Rambut itu, gua yg bondolin.. netijen yg ngomentarin

Sampe orientasi seksual gua aja, netijen yg asumsi-in

Jadi ya dibawa ketawa aja karna jadi diri sendiri dan menyenangkan diri sendiri lebih penting daripada nyenengin netijen

Dear you, Be whoever you wanna be