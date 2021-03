Nonton Film Korea Young Mother (Mother), Bisa Ditonton dan Streaming di Sini

BANGKAPOS.COM - Bagi kamu pencinta drama korea atau drakor kamu bisa menonton film Mother dengan gratis di sini

Drakor ini merupakan versi korea berjudul Madeo pertama kali rilis tahun 2018 dan ditayangkan oleh stasiun tVN.

Drama bergenre melodrama dan misteri ini merupakan adaptasi dari serial Jepang berjudul sama.

Drama Mother ini berhasil menjadi pemenang Drama Terbaik dalam penghargaan film Baeksang Arts Awards ke-54 dan Seoul International Drama Awards ke-13.

Nonton Film Korea Young Mother (Mother), Streaming di Sini (drakor mother)

Selain itu, rating yang didapatkan oleh drama ini juga tinggi. Pada situs MyDramaList, Mother mendapat rating 9,1/10. Sedangkan di IMDB, Mother mendapat rating sama yaitu 9,1/10. Mother dibintangi oleh aktris Lee Bo Young, yang juga pernah membintangi drama I Hear Your Voice (2013) dan When My Love Blooms (2020).

Mother mengisahkan tentang seorang wanita muda yang berprofesi sebagai seorang peneliti bernama Kang Soo Jin (Lee Bo Young).

Ia sedang menunggu jadwal keberangkatannya ke Islandia untuk melakukan penelitian. Sambil menunggu jadwal keberangkatan, Soo Jin mengisi waktu luangnya dengan menjadi guru temporer di sebuah sekolah dasar.

Awalnya Soo Jin tidak terlalu dekat dengan anak-anak, hingga kemudian dia bertemu dengan salah satu murid perempuannya.

Murid ini bernama Kim Hye Na (Heo Yool). Ia sering di-bully oleh teman-temannya karena selalu terlihat kotor dan tidak terurus. Hey Na juga dicurigai oleh Soo Jin sering mendapat kekerasan di rumahnya karena tubuhnya sering terdapat banyak lebam. Karena sangat iba pada Hye Na, Soo Jin berupaya untuk mengunjungi rumahnya.