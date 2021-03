Gisel Unggah Video Durasi 15 Detik Bersama Anya Geraldine, Netizen Malah Bahas Video Syur

BANGKAPOS.COM - Kasus video syur yang menimpa penyanyi Gisella Anastasia nampaknya masih sangat lekat di ingatan netizen.

Pasalnya, hingga kini skandal video dengan Michael Yukinobu de Fretes alias Nobu yang menghebohkan itu masih kerap disinggung di setiap aksi Gisel.

Seperti yang baru-baru ini terjadi, saat Gisel mengunggah video bak berjalan di panggung catwalk bersama Anya Geraldine di Instagramnya.

Postingan tersebut langsung diserbu oleh warganet dan memenuhi kolom komentar.

Lewat video berdurasi sekitar 15 detik itu, Gisel dan Anya berlenggak-lenggok bak peragawati.

Mereka berjalan layaknya peragawati yang memamerkan busananya.

"#latepost photo session buat @gofyber bareng @anyageraldine ..

It was sooo fun! Hihi makasih yaaaa nya...

Sok sok centil jalan pake heels setinggi2nya masih aja bantet bgt d sblh Anya maaaah hahaha

Sehat2 teruss yaaa km..

Thanks for yesterday," tulis Gisel lewat @gisel_la, Selasa (16/3/2021).

Postingan ini ramai komentar netizen, termasuk Evelin Ada Anjani.

@evelinnadaanjani: cantik parahh kakakuuu