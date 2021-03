Naik Rp5.000, Harga Daging Sapi di Pasar Pangkalpinang Capai Rp125.000 Perkilogram

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Harga daging sapi di pasar Kota Pangkalpinang kembali naik Rp5.000 menjadi Rp 125 ribu dari harga sebelumnya Rp 120 ribu perkilogram.

Hal itu disampaikan langsung oleh Hera (40) penjual daging sapi di Pasar Pagi Kota Pangkalpinang pada Kamis (25/3/2021).

Dengan wajah tampak lesu, Hera warga Bukit Merapin itu menyebutkan kenaikan harga seorang mencapai Rp125.000 perkilogram dan modal mereka beli Rp117.000 per kilogram.

"Harga daging sapi sekarang Rp125.000 per kilogram, sementara modalnya Rp117.000 per kilogram. Sebelumnya harga kami jual Rp120.000 per kilogram," kata Hera.

"Sebenarnya modalnya sudah mahal kami juga tidak tahu apa alasan naiknya harga daging sapi," sebutnya.

Kenaikan harga daging sapi sudah mereka rasakan sejak tiga hari yang lalu. Kenaikan modal daging sapi juga bertahap dari mulai Rp115.000 dan hari ini Rp117.000 per kilogram yang mereka ambil dari distributor atau penyalur daging sapi.

Sementara harga tulang rusuk sapi juga ikut naik mencapai Rp75.000 per kilogram yang sebelumnya hanya Rp70.000 per kilogram.

Daging layar Rp100.000 per kilogram yang modalnya naik Rp95.000 saat ini.

Kendati mahal, namun diakui Hera hari ini cukup banyak membeli daging sapi.

"Kalau dihitung sejak pagi tadi untuk daging sapi sudah ada belasan kilogram yang terjual, kalau tulang dan lainnya itu tidak menghitung berapa sudah terjual," kata Hera.