Usai dari Nadya Arifta, Kaesang Pangarep Kini Dikabarkan dengan Perempuan Lain, Michelle Kuhnle?

BANGKAPOS.COM, SOLO -- Putra bungsu Presiden Joko WIdodo ( Jokowi ), Kaesang Pangarep dikabarkan dekat dengan seorang perempuan bernama Michelle Kuhnle.

Hal itu setelah kabar usainya hubungan Kaesang Pangarep dengan Nadya Arifta.

Kabar kedekatan Kaesang Pangarep dan Michelle Kuhnle setelah keduanya berfoto bersama mengenakan jersey Persis Solo dan berpose finger love.

Adapun foto keduanya ini diunggah oleh Kuhnle di akun Instagramnya @michellekuhnleofficial.

"With the amazing and talented Mas @kaesangp," tulisnya dalam keterangan foto.

Untuk diketahui, Kaesang Pangarep kini menjadi pemilik saham klub sepak bola asal Kota Solo, Persis Solo.

Dalam video yang beredar, Kaesang dan Kuhnle juga terlihat bernyanyi bersama.

Lantas, siapakah sosok Michelle Kuhnle ini?

Dilihat dari akun Instagramnya, Michelle Kuhnle merulakan public relation atau humas dari Persis Solo.