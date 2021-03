Putri Anjasmara dan Dian Nitami Tak Minat Jadi Artis, Sasikirana Mantap Pilih Kuliah Kedokteran

BANGKAPOS.COM - Sasikirana Zahrani Asmara, putri Anjasmara dan Dian Nitami telah menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA.

Pada pertengahan tahun 2020 lalu, Sasi, merayakan kelulusan SMA-nya.

Di tengan pandemi, Sasi menjalani wisuda kelulusan secara online.

Waktu itu, ia berfoto bersama Ayah dan Ibundanya di rumah saja.

Sasi berdandan dengan memakai toga dan jubah wisuda.

Gadis kelahiran tahun 2003 ini telah lulus dari sekolahnya, Mentari International School Jakarta.

Dian Nitami dan Anjasmara kompak membagikan prosesi wisuda yang dijalani putri sulung mereka itu.

Anjasmara bersama keluarganya saat berlibur ke luar negeri (Instagram/sasiasmara)

"Congratulation my pretty girl..

(Selamat gadis cantikku)

i have no words to describe how proud i am..