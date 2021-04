Nonton Film Misteri Perselingkuhan, Cheat On Me If You Can Lengkap Sinopsis

BANGKAPOS.COM - Pencinta drama korea (drakor) tentang misteri ada film yang bagus ni buat kamu. Film ini berjudul Cheat On Me If You Can.

Film ini merupakan drama terbaru yang dibintangi aktris peraih piala Oscar 2020, Cho Yeo-jeong. Dalam drama misteri thriller komedi ini, ia beradu akting dengan Go Joon.

Cheat on Me If You Can mengisahkan Kang Yeo-joo, seorang novelis sukses yang kerap menulis novel misteri di mana karakter-karakternya sudah meninggal di halaman tiga atau empat.

Kang Yeo-joo juga dikenal sebagai penulis yang selalu memberikan hukuman berat kepada karakter laki-laki yang berselingkuh di dalam novel.

Karakter tersebut bahkan diberi label belalang sembah. Hal itu dikarenakan belalang sembah jantan kerap dikonsumsi atau dipenggal belalang sembah betina.

Meski kerap menulis kisah misteri, pembunuhan, dan perselingkuhan, kehidupan sehari-hari Kang Yeo-joo amat normal dan bahagia.

Ia menikah dengan Han Woo-sung (Go Joon), laki-laki yang lebih muda dan berprofesi sebagai pengacara. Suaminya disebut-sebut sebagai tipe suami idaman.

Han Woo-sung sesungguhnya menempuh jalan panjang untuk bisa menikahi Kang Yeo-joo. Ia pertama kali muncul di acara penandatanganan buku Kang Yeo-joo.

Ia kemudian menemui Yeo-joo di restoran. Yeo-joo bahkan menerima cincin hadiah dari Woo-sung.