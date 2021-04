Terungkap, Belum 2 Tahun Menikah, Roger Danuarta Sudah Bohongi Cut Meyriska dan Punya HP Rahasia

BANGKAPOS.COM - Roger Danuarta dan Cut Meyriska menikah pada 17 Agustus 2019 atau belum sampai 2 tahun.

Pernikahan pasangan muda ini boleh dibilang baru seumur jagung.

Pasangan ini semakin berbahagia setelah mendapatkan sang buah hati berjenis kelamin laki-laki.

Namun, di balik pernikahan itu, terungkap Roger Danuarta menyembunyikan sesuatu dari istrinya.

Dihinoptis Uya Kuya, Roger Danuarta tanpa sadar membongkar rahasia yang selama ini tak diketahui oleh Cut Meyriska.

Bak drama The World of The Married, Roger rupanya punya ponsel rahasia yang ia simpan di bawah jok mobil.

Ponsel itu berfungsi untuk berkirim pesan dengan seseorang.

Pengakuan itu terekam dalam YouTube Uya Kuya TV pada Senin 12 April 2021 dikutip dari artikel Tribun Jakarta 'Dihipnotis Uya Kuya, Kebohongan Roger Danuarta Terungkap, Cut Meyriska Syok'.

Mulanya, Roger Danuarta sempat mengatakan unek-uneknya kepada sang istri yang sering melarangnya bermain playStation.

Padahal, Roger Danuarta mengaku sangat menyukai permainan tersebut.