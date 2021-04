Felia Tissue Muncul Kembali, Intip Potret Mantan Kaesang Tampil Makin Cantik dan Ceria

BANGKAPOS.COM - Felicia Tissue baru-baru ini mengunggah foto terbarunya dan menuliskan ucapan terima kasih kepada siapapun yang telah memberikan doa, dukungan dan rasa simpati untuknya.

Felicia memastikan ia membaca semua pesan dan dukungan dari netizen untuknya melalui media sosial.

Meski netizen tak mengenal Felicia secara personal, namun Feli merasa salut dan terharu atas doa yang ia terima.

Ia juga mengaku mendapatkan kekuatan dari pesan-pesan yang diberikan untuknya.

Felicia yang belum begitu fasih berbahasa Indonesia itu, menuliskan keterangan foto dalam dua bahasa, Inggris dan Indonesia.

Berikut postingannya yang dibagikan pada Minggu (18/4/2021).

"I’ve been wanting to say “Thank you”.

Thank you for empathising & your words of encouragement.

I am sure each and every one of you are fighting your own battles in life.

But still, you showed care, concern & prayed for someone whom you don’t even know of personally.