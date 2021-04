Wawancara Eksklusif - Kepala Perwakilan PT ThorCron Internasional, PLTT di Babel yang Untung Siapa?

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Kepala Perwakilan PT ThorCon International, Bob Soelaiman Effendi, menyempatkan hadir dalam wawancara khusus Dialog Ruang Tengah Bangka Pos Group, pada Jumat (23/4/2021) di ruang Redaksi Bangka Pos.

Diketahui Perusahaan asal Amerika Serikat (AS) ThorCon International Pte. Ltd telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) dan mereka akan melakukan feasibility study dan study tapak di Provinsi Bangka Belitung usai lebaran.

Wawancara khusus yang disiarkan langsung di Facebook Bangka Pos tersebut dipandu oleh editor Bangka Pos Edy Yusmanto yang menanyakan banyak hal terkait rencana pembangunan PLTT di Bangka Belitung. Berikut wawancara tersebut yang disajikan dalam bentuk Q n A:

Apa itu PLTT dan apa misi besarnya ThorCon Internasional?

PLTT adalah Pembangkit Listrik Tenaga Tohoriun ini PLTN berbasis Thorium dengan teknologi yang membedakan PLTT dan PLTN Konvensional. Perbedaan utama PLTN Konvensional dia berbahan bakar padat, kalau PLTT kita berbahan bakar cair.

Kedua perbedaannya PLTN Konvensional dia pendinginya itu adalah air. Sementara PLTT pendinginya adalah garam. Konsekuensi dari dua hal itu maka PLTN Konvensional bertekanan tinggi hampir 150 Bar sama seperti kita turun setengah kilometer di bawah permukan laut.

Sementara PLTT karena garam dan titik di garam tinggi, maka bisa beroperasi di temperatur lebih tinggi sehingga menyebabkan tidak ada tekanan. Jadi tekanan di dalam reaktor PLTT itu hanya 10 Bar, yaitu tidak lebih dari tekanan air keran di rumah.

Dengan dia sudah cair, tidak bertekanan maka istilahnya kejadian di Fukushima dan Chernobyl bisa dijamin tidak mungkin terjadi.

Mengingat juga dinding luar pertahanan PLTT berlapis, dinding paling luar tebalnya desain beton dan baja dengan ukuran tiga meter, bayangkan dengan hanya tekanan 10 Bar bisa menembus. Itulah kita memiliki keselamatan sangat tinggi itu perbedaan utamanya.

Kenapa ThorCon International memilih Bangka Belitung?