Jenazah Raditya Oloan Akan Dimakamkan di San Diego Hills, Berikut Profil Suami Joana Alexandra

Jenazah suami Joanna Alexandra, Raditya Oloan rencananya dimakamkan di San Diego Hills, Karawang pada hari Minggu, (9/5/2021) mendatang.

Hal tersebut diungkapkan oleh satu di antara kerabat Joanna Alexandra.

"Akan dimakamkan secara normal hari Minggu di San Diego Hills," ujar kerabat Joanna Alexandra, saat ditemui di RS Persahabatan, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (6/5/2021) malam.

Untuk detailnya ia belum mengetahui secara detail jam berapa jenazah Raditya Oloan akan dimakamkan nantinya.

"Jamnya belum diketahui secara pasti," katanya.

Sekedar informasi, saat ini jenazah Raditya Oloan masih berada di Rumah Sakit Persahabatan.

Rencananya malam ini juga, jenazah akan dipindahkan ke rumah sakit RSPAD Gatot Subroto.

Suami Joanna Alexandra, Raditya Oloan Panggabean, meninggal dunia pada Kamis (6/5/2021).

Kabar duka ini dibagikan rekan sesama artis, Ni Made Westny Dwijayanti, lewat Instagram Story-nya.

"Your forever in our heart bro.. and will be remembered your sincere kindness.