Jangan Kalap Makan Saat Lebaran, Simak Tips Makan Sehat Berikut Ini

BANGKAPOS.COM - Hari raya idul fitri menjadi momentum untuk berkumpul bersama keluarga maupun kerabat terdekat. Pada saat momen ini pula mereka semua berkumpul sambil menyantap berbagai makanan saat hari raya.

Sudah menjadi tradisi masyarakat di Indonesia bahwa pada saat lebaran ada banyak sajian makanan yang disediakan di setiap rumah. Mulai dari kudapan ringan, seperti aneka kue kering dan basah, keripik, hingga masakan berat seperti ketupat sayur, rendang, opor ayam, oseng, maupun semur daging.

Sajian makanan lezat nan mengguggah selera tersebut tentunya membuat orang-orang kadang tak bisa mengontrol melahap berbagai makanan tersebut.

Namun, taukah anda bahwa mengonsumsi terlalu banyak makanan alias kalap ketika hari raya dikabarkan kurang baik untuk kesehatan tubuh. Untuk itu anda perlu mengatur pola makan yang baik agar tidak kalap dan menganggu kesehatan anda. Berikut merupakan tips agar tidak kalap makan saat hari raya.

Sarapan terlebih dahulu

Melakukan sarapan dapat menjadi kunci agar anda tak kalap makan di kala siang hari saat hari raya. Pada saat sarapan sebaiknya untuk mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat yang kompleks, misalnya nasi merah. Selain dengan nasi merah anda pun dapat menambahkan asupan lain, seperti sambal goreng atau ataupun sayuran.

Namun, hindari pula untuk sarapan dalam porsi yang berlebihan dan yang mengandung banyak kalori apalagi ketika anda akan berencana makan ketupat hidangan berat lainnya pada siang hari. Santaplah makanan yang rendah kalori namun tetap membuat kenyang.

Makan sedikit demi sedikit

Cobalah untuk mengonsumsi makanan secara perlahan, atau sedikit demi sedikit. Letakan sedikit saja makanan di piring hal itu membuat anda harus bergerak lebih banyak untuk kembali mengambil makanan.

Makanlah dalam keadaan benar-benar lapar, bukan lapar mata