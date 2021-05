Bukan Atta Halilintar, Ternyata Raffi Ahmad Artis Berpenghasilan YouTube Terbesar, Segini Nilainya

BANGKAPOS.COM - Para artis yang mengelola konten di kanal YouTube meraup pundi-pundi berlimpah.

Namun, bukan perkara mudah untuk mendapatkan penghasilan fantastis tersebut.

Misalnya lima artis sekaligus terkenal ini, membutuhkan kreatifitas dan ketekunan agar mendapatkan perhatian penonton.

Wajar saja orang-orang seperti Raffi Ahmad ini kaya raya.

Raffi Ahmad memang bukan Youtuber dengan subscriber terbanyak di Indonesia.

Tapi dia bersama akun Rans Entertainment pada tahun 2021 tercatat sebagai Youtuber dengan penghasilan bulanan tertinggi di Indonesia.

Mengacu data Social Blade, Jumat (14/5/2021), penghasilan Raffi Ahmad dengan akun Rans Entertainment di rentang US$ 45.400 - US$ 726.800 per bulan.

Jumlah itu setara Rp 649,22 juta - Rp 10,39 miliar (kurs Rp 14.300 per dollar AS).

Raffi Ahmad menggeser dominasi Youtuber Deddy Corbuzier dan Baim Wong.

Pada 2020, Deddy Corbuzier sempat menduduki posisi Youtuber Indonesia paling tajir dengan penghasilan bulanan US$ 29.100 hingga US$ 465.900.