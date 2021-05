Rans Entertainment hingga Baim Paula, Ini 5 YouTuber Indonesia dengan Penghasilan Tertinggi Selama 2021

BANGKAPOS.COM - Peta Youtuber Indonesia paling tajir kembali bergeser. Pada tahun 2021, Raffi Ahmad tercatat sebagai Youtuber dengan penghasilan bulanan tertinggi di Indonesia.

Mengacu data Social Blade, Jumat (14/5/2021), Raffi Ahmad lewat akun Rans Entertainment menjadi youtuber Indonesia dengan jumlah penghasilan tertinggi, yakni di rentang US$ 45.400 - US$ 726.800 per bulan.

Jumlah itu setara Rp 649,22 juta - Rp 10,39 miliar (kurs Rp 14.300 per dollar AS).

Raffi Ahmad menggeser dominasi youtuber Deddy Corbuzier dan Baim Wong.

Pada tahun 2020, Deddy Corbuzier sempat menduduki posisi youtuber Indonesia paling tajir dengan penghasilan bulanan US$ 29.100 hingga US$ 465.900.

Tahun ini, posisi Deddy Corbuzier melorot ke urutan keempat youtuber paling kaya di Indonesia, dengan estimasi penghasilan US$ 19.300 - US$ 308.900 per bulan.

Baim Wong lewat akun Baim Paula berada di posisi kedua youtuber Indonesia paling tajir.

Kini, suami Paula Verhoeven itu mencatatkan penghasilan bulanan di rentang US$ 32.700 - US$ 523.200.

Secara umum, pamor dan penghasilan bulanan Raffi Ahmad melejit mengalahkan sejumlah "artis" Youtube lainnya seperti Atta Halilintar dan Ria Ricis, yang memiliki jumlah subscribers paling banyak, yakni masing-masing 27,5 juta dan 25,4 juta.