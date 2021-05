Segini Uang Raffi & Baim Wong Dari Youtube, Lebih Besar dari Gaji ke-13 PNS TNI dan Polri Juni 2021?

BANGKAPOS.COM -- Setelah menerima tunjangan hari raya ( THR) menjelang Idul Fitri 2021, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga akan mendapatkan gaji ke-13 yang akan cair.

Yups, gaji ke-13 PNS akan segera dicairkan pemerintah juga ke TNI dan Polri di bulan Juni 2021.

Besarannya berapa ya? daftarnya bisa dilihat pada artikel ini untuk Gaji ke-13 PNS TNI dan Polri.

Nah, bicara soal penghasilan, para youtuber juga tengah jadi sorotan.

Ya, peta Youtuber Indonesia paling tajir kembali bergeser.

Seperti dilansir Banjarmasinpost.co.id ( tribunnewsnetwork/ bangkapos.com ), Minggu (16/5/2021) dari TribunnewsBogor.com dengan judul Ini 5 Youtuber Indonesia yang Punya Penghasilan Perbulan Tertinggi Selama 2021, Termasuk Raffi-Baim.

Nah, pada tahun 2021, Raffi Ahmad tercatat sebagai Youtuber dengan penghasilan bulanan tertinggi di Indonesia.

Mengacu data Social Blade, Jumat (14/5/2021), Raffi Ahmad lewat akun Rans Entertainment menjadi youtuber Indonesia dengan jumlah penghasilan tertinggi, yakni di rentang US$ 45.400 - US$ 726.800 per bulan.

Jumlah itu setara Rp 649,22 juta - Rp 10,39 miliar (kurs Rp 14.300 per dollar AS).