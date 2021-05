Jaringan 5G Segera Hadir di Indonesia, Ini 6 Lokasi Pertama yang Mendapat Jaringan 5G Telkomsel

Jaringan 5G Segera Hadir di Indonesia, Ini 6 Lokasi Pertama di Indonesia yang Mendapat Jaringan 5G Telkomsel

BANGKAPOS.COM - Komersialisasi jaringan seluler generasi ke-5 alias 5G di Indonesia sudah di depan mata.

Salah satu operator seluler yang diketahui menjalani Uji Layak Operasi (ULO) untuk mulai menggelar jaringan 5G di Tanah Air adalah Telkomsel.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, apabila nanti telah menyelesaikan proses ULO di Ditjen PPI Kominfo, Telkomsel akan menghadirkan layanan 5G komersial pertamanya di enam lokasi di DKI Jakarta.

"Telkomsel pada tahap awal merencanakan akan melakukan launching di Jakarta di 6 lokasi residential, yaitu Kelapa Gading, Pondok Indah, PIK, BSD, Widya Chandra, dan Alam Sutera," kata Johnny kepada KompasTekno, Rabu (19/5/2021).

Selain enam lokasi di Jakarta tersebut, Johnny menambahkan, Telkomsel juga akan merilis layanan 5G komersil di beberapa kota lainnya, yakni Batam, Medan, Solo, Bandung, Surabaya, Makassar, Denpasar dan Balikpapan.

Johnny menegaskan bahwa setiap operator seluler yang akan memberikan layanan seluler dengan teknologi baru wajib melakukan ULO, untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan standar kualitas.

Menurut Johnny, operator seluler dapat menggunakan pita frekuensi radio yang sudah ada dan telah dimiliki untuk menggelar layanan 5G..

"Pita frekuensi radio yang direncanakan akan digunakan Telkomsel untuk teknologi 5G ini menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk data plane dan pita frekuensi radio 1,8 GHz untuk control plane," jelas Johnny.

Secara terpisah, VP Corporate Communications Telkomsel Denny Abidin mengatakan layanan 5G dari operator pelat merah itu nantinya bisa diakses seperti halnya layanan 3G dan 4G, yaitu menggunakan paket internet yang dimiliki ataupun skema PAYU (Pay As You Use).