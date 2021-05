Nagita Slavina menunjukkan sikapnya menghadapi pelakor di depan Raffi Ahmad (SURYAMALANG.COM/kolase Youtube TRANS TV Official)

Nagita Ungkap Perubahan Raffi Ahmad, Ayah Rafahtar Ternyata Tak Berani Marah Sejak Gigi Hamil

BANGKAPOS.COM -- Ibunda Rafathar, Nagita Slavina mengungkapkan adanya perubahan sikap pada sang suami, Raffi Ahmad.

Adapun menurut Nagita, perubahan sikap Raffi yang terjadi setelah mengetahui dia mengandung anak kedua.

"Tapi si Raffi gimana pas lu hamil? Berubah enggak?" tanya Zaskia Sungkar, dikutip dari kanal YouTube The Sungkars Family, Sabtu (22/5/2021).

"Enggak berani marah dia, enggak berani marah-marah, terus emak (ibu) gue langung gini 'this is my time'," jawab Nagita Slavina.

Zaskia Sungkar berujar kini waktunya Nagita memanfaatkan momen perubahan sikap Raffi dengan baik.

"Lu harus memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya, lu disuruh kerja bisa alasannya (hamil)," tutur Zaskia Sungkar.

Sementara sikap romantis Raffi menurut Nagita tak berubah dari sebelum ataupun sesudah ia hamil.

"Ya enggak lah say, gue yang bingung kalau dia romantis. Dia kayak gemas gitu, bukan romantis yang romansa," ujar Nagita.

Nagita menyadari kehamilan keduanya berbeda saat ia mengandung anak pertamanya, Rafathar.