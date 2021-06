Kuliah di Kalbis Institute, Anya Geraldine Ternyata Sudah Sarjana dan Jadi Wisudawati Kebanggan

BANGKAPOS.COM - Banyak yang tak tahu ternyata selebgram cantik Anya Geraldine telah jadi sarjan.

Selama ini, ia kuliah di sebuah kampus bernama Kalbis Institute.

Diwisuda Maret 2021 silam, Anya Geraldine menjadi wisudawati kebanggaan kampus tersebut.

Dari laman kalbis.ac.id, KALBIS Institute adalah perguruan tinggi swasta yang dimiliki dan dikelola secara profesional oleh Yayasan Pendidikan KALBE.

Saat ini KALBIS Institute menawarkan enam program sarjana di bidang Manajemen, Akuntansi, Teknologi Informasi, Sistem Informasi, Komunikasi, Desain Komunikasi Visual, dan satu program master di bidang Manajemen.

Melangsir laman http://kalbis.ac.id/kalbis-institute-luluskan-452-wisudawan-termasuk-anya-geraldine-dan-fachri-muhammad/, Kamis (11/3/2021) lalu Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis mengadakan Wisuda 2021 secara daring dengan total wisudawan sebanyak 452 orang.

Dari jumlah tersebut, Anya Geraldine termasuk di dalamnya.

Anya Geraldine bahkan disebut wisudawan kebangaan Kalbis Institute.

Pada wisuda kali ini Kalbis Institute mengangkat tema “Excellence: a Journey To Reach Your Potential During Pandemic”.

Tema ini dipilih dengan melihat kondisi saat ini di tengah pandemic covid-19 ini Kalbis Institute tetap bisa memberikan pengajaran secara prima, dan berharap wisudawan juga terus mengembangkan kemampuan mereka di masyarakat.

