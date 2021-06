Banyak yang Tak Tahu Micky AFI Ternyata Adik Tepeng Steven and The Coconut Treez

Micky AFI, adik Steven Nugraha, vokalis Steven and Coconut Treez

BANGKAPOS.COM - Kepergian Tepeng Steven and The Coconut Treez turut dirasakan oleh penyanyi Micky AFI.

Diketahui Steven Nugraha Kaligis atau karib disapa Tepeng vokalis dari band Steven & Coconut Treez meninggal dunia pada Selasa 22 Juni 2021.

Dikabarkan Tepeng meninggal karena Covid-19.

Kematian pelantun " Welcome To My Paradise" dikonfirmasi langsung oleh Steven & Coconut Treez di akun Instagram resminya.

Kepergiannya menorehkan duka mendalam bagi grup band Steven & Coconut Treez, sahabat dan juga keluarga termasuk Micky AFI.

Dibalik kepergiannya itu, tak sedikit warganet baru mengetahui bahwa Micky AFI ternyata merupakan adik dari Tepeng.

Hal itu terungkap saat Micky mengunggah Instagram stories di mana dirinya menuliskan bahwa Ia merupakan adik dari Tepeng.

Dalam postingannya, Ia menyebutkan bahwa banyak yang tak percaya bahwa dirinya dnegan Tepeng adalah adik kakak.

Tak sedikit yang mengatakan keduanya berbeda. Namun menurutnya perbedaan itulah yang membuat keduanya bisa melengkapi satu sama lain.

"Abang.. Banyak yang gak percaya kalo kita adik kakak. Beda banget, katanya. Iya bener, beda banget bang. Kita beda banget. Tapi itulah yang bikin kita lengkapin satu sama lain," tulis Micky dikutip dari Instagram storiesnya.