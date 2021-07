Anda Ingin Menghilangkan Bio WhatsApp di Android dan iPhone? Begini Cara Mudahnya, Nggak Pakai Ribet

BANGKAPOS.COM -- Bagi Anda yang ingin menghapus bio WhatsApp, agar tak ingin orang mengetahui aktivitas atau pun hal lain tentang diri Anda, dapat dilakukan dengan cara mudah melalui ponsel.

Sepereti diketahui, aplikasi WhatsApp dilengkapi dengan bio atau about.

Bio WhatsApp adalah fitur yang dapat digunakan untuk memberi tahu orang lain mengenai akun atau diri Anda.

Pengguna WhatsApp dapat menggunakan template yang sudah disiapkan WhatsApp.

Beberapa template itu diantaranya; Busy; Can't talk, WhatsApp only; at Work, Sleeping dan sebagainya.

Pengguna juga bisa menuliskan hal lain di bio tersebut sebanyak 135 karakter.

Misalnya, menuliskan akun media sosial, menuliskan hobi, menuliskan tempat kerja atau organisasi, quote, atau sekadar emoji lucu.

Bio ini akan muncul pada akun WhatsApp Anda di bagian profil atau di bawah nama dan nomor telepon Anda. Alhasil, setiap orang yang membuka profil Anda, dapat membaca bio tersebut.

Bio ini juga akan muncul di bawah nama atau nomor Anda di daftar anggota grup.