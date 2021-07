Kronologi 2 Warga Bangka Belitung Terduga Teroris Ditangkap, Satu di Antaranya Dikabarkan Kabur

Sejumlah barang bukti terkait pengungkapan terduga teroris di Bangka Belitung yang ditemukan petugas di kediaman As, Desa Kace, Kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka.

BANGKAPOS.COM - Selama dua hari terakhir, Bangka Belitung digemparkan dengan kabar penangkapan dua warga Bangka Belitung, AS (44) dan SU alias So (40), yang diduga terkait terorisme di Indonesia.

Informasi yang dihimpun bangkapos.com, kronologi pengungkapan kasus terorisme ini berawal dari penangkapan S oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 karena berkaitan dengan penangkapan DS dan SY di wilayah Jakarta Timur, Rabu (30/6/2021).

Penangkapan DS dan SY dilakukan Densus 88 bekerja sama dengan Satgas Wilayah DKI Jakarta dan Bangka Belitung.

Pengungkapan ini dinyatakan terkait kasus jaringan teroris Jemaah Ansharud Daulah (JAD).

Kemudian, kediaman SU di Jalan Mentok, Kelurahan Gajah Mada, Pangkalpinang digeledah pada Rabu siang lalu.

Didampingi RT setempat dan perwakilan keluarga pemilik rumah, polisi melakukan penggeledahan dan identifikasi.

Hasilnya, petugas membawa benda yang panjangnya kurang lebih satu meter dan dibungkus dalam plastik putih yang bertuliskan identifikasi.

Bedasarkan keterangan pihak kepolisian, benda yang sempat diamankan tersebut berupa senjata tajam jenis samurai.

Rumah terduga jaringan teroris di Gang Kweni RT 01 RW 01 Kelurahan Gajamada Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis (01/07/2021). (Bangkapos.com/Yuranda)

Informasi yang dihimpun bangkapos.com, rumah yang ditempati S ini adalah milik ibunya.

Sebulan terakhir, S menempati rumah tersebut seorang diri.