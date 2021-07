Isyana Sarasvati Beri Pesan Semangat Lawan Covid-19, Prihatin Setiap Hari Ada Berita Duka Cita

Isyana Sarasvati Beri Pesan Semangat Lawan Covid-19, Ngaku Prihatin Setiap Hari Ada Berita Duka Cita

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Kasus kematian akibat terpapar Covid-19 di Indonesia terus meningkat diiringi angka kesembuhan yang juga ikut tinggi.

Lonjakan kasus positif Covid-19 di Indonesia memang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di media sosial maupun di tengah masyarakat.

Musisi Isyana Sarasvati nyatanya juga ikut prihatin dengan kabar duka yang seolah-olah tak pernah putus terdengar setiap harinya, baik dari kalangan artis atau masyarakat biasa.

Kekhawatiran itu diungkap Isyana lewat satu postingan terbaru di Instagram pribadi miliknya.

Penyanyi Isyana Sarasvati

Dalam postingan tersebut, Isyana mengunggah pesan semangat untuk publik Tanah Air dalam melawan pandemi Covid-19.

"Sampai detik ini masih banyak sekali mendengar berita duka setiap harinya. Even though I still post content on my social media, I don't open my PMs/DMs every single day karena satu dan lain hal (kalau yang ngikutin aku dari dulu mungkin sudah paham kenapa hehe)," tulis Isyana di laman Instagram pribadinya @isyanasarasvati, Jumat (16/7/2021).

Dirinya juga mengimbau untuk para pasien yang sedang berjuang melawan Covid-19 agar tetap semangat dan memberikan pengaruh positif terhadap sesama untuk selalu mendukung dan menciptakan imun tubuh yang kuat.

"Tapi buat siapa pun yang sekarang sedang dalam keadaan fisik/mental yang kurang prima, tetap semangat! Tetap support satu sama lain, kalian kuat dan pasti bisa melewati fase sulit ini," tulis Isyana.

"Semangat semua! Stay safe and stay sane, Love you," sambung pelantun lagu "Lexicon" tersebut," tutupnya.

Unggahannya tersebut lantas mendapat respon baik dari para penggemar dan publik figur lainnya, tak sedikit yang mendoakan agar pelantun lagu Tetap Dalam Jiwa itu diberikan kesehatan selama masa pandemi Covid-19.

(*/ Tribunnews.com)