Ada yang Bisa Dapat Miliaran Rupiah, Berapa Sebenarnya Gaji YouTuber? Simak Perhitungannya Ini

Youth Incorporated Magazine via Tribun Techno

BANGKAPOS.COM- Profesi sebagai Youtuber kini menjadi pilihan banyak orang lantaran besarnya jumlah uang yang dapat dihasilkan.

Mereka yang sudah memiliki jutaan pengikut, setiap bulannya bisa menerima "gaji YouTuber" yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah.

YouTuber sendiri mengarah pada orang yang sengaja membuat konten video di YouTube demi menarik penonton (viewer).

Tujuannya dari mulai sekedar berbagi informasi hingga tujuan mendapatkan uang dari iklan YouTube.

Lalu berapa gaji YouTuber yang berlaku saat ini dan bagaimana perhitungannya, termasuk berapa gaji YouTuber pemula?

Dikutip dari laman Influencer Marketing Hub, Sabtu (17/7/2021) inti menjadi seorang YouTuber adalah berusaha untuk mendapatkan subscriber sebanyak-banyaknya.

Semakin banyak subscriber, artinya semakin banyak pula iklan yang masuk.

Ini artinya, akan semakin besar "gaji YouTuber" yang masuk kantong pembuat konten. Iklan adalah pemasukan paling banyak bagi sebagian besar YouTuber.

Seorang YouTuber dapat menghasilkan pendapatan antara 0,01 dollar AS hingga 0,03 dollar AS per tampilan tayang iklan di video yang diunggah YouTuber tersebut.

Namun, penghasilan dari iklan AdSense tersebut bisa mencapai 0,18 per tayang iklan dalam 1 video.