New Baleno Irit BBM nya Tampil Lebih Premium, Dapatkan Uang Belanja Total Rp100 Juta

BANGKAPOS.COM - NEW Baleno termasuk satu di antara mobil hatchback andalan Suzuki. Sosok New Baleno Hatchback hadir dengan tampilan yang lebih premium.

Suzuki Baleno Hatchback terkenal akan keiritan BBM-nya dengan harga yang sangat terjangkau yaitu cukup mulai 222 jutaan rupiah.

New Baleno di desain begitu menawan dengan sentuhan elegan dan modern sehingga menarik minat luar dalam bagi masyarakat Babel serta dilengkapi dengan fitur yang meningkatkan kenyamanan saat berkendara, menjadikannya New Baleno Hatchback yang lengkap untuk menemani segala aktivitas Anda.

Baca juga: Fitur Konektivitas All New NMAX 155 Connected Bantu Lady Bikers Dalam Berkendara

Harga On The Road (OTR) New Baleno di Bangka Belitung mulai 222 jutaan rupiah atau angsuran mulai 3 jutaan rupiah dengan dua transmisi yaitu manual dan matic.

Serta dapatkan juga uang belanja dengan total 100 juta rupiah dan hadiah langsung produk elektronik untuk pembelian di bulan Agustus ini dengan diskon hingga puluhan juta.

Marketing Support PT Jagorawi Motor, Pompi mengatakan, harga New Baleno di Bangka Belitung sangat terjangkau mulai 222 jutaan rupiah atau angsuran mulai 3 jutaan rupiah.

"Tidak hanya itu dapatkan juga uang belanja dengan total 100 juta rupiah dan hadiah langsung elektronik selama promo berlangsung," ujar Pompi.

Baca juga: Inilah 8 Duit Logam Paling Mahal di Dunia, Bukan Uang Koin Rp1000 Kelapa Sawit

Dari segi eksterior, New Baleno tampil lebih premium dengan lampu depan LED Projector yang dipermanis oleh bumper depan, grill, foglamp desain baru serta velg polished alloy warna hitam berukuran 16 inci berdesain sporty.

Suzuki juga menambahkan satu warna baru pada New Baleno. Konsumen yang tertarik kini memiliki enam pilihan warna yakni Solid Fire Red, Metallic Premium Silver, Prime Stargaze Blue, Pearl Midnight Black, Pearl Arctic White dan tambahannya Metallic Magma Gray.

Selain itu, berkat mesin K14B berkapasitas 1.373 cc dengan tenaga 92,4 dk dan torsi 130 Nm yang performanya sudah teruji New Baleno Hatchback bisa diandalkan.

Tidak hanya dari segi performa, New Baleno juga bisa diandalkan dari segi keselamatan berkat penggunaan platform generasi baru (Heartect) dengan bagian underbody yang lebih kokoh namun ringan.

Baca juga: Pemkot Pangkalpinang Bersama Masyarakat Komitmen Jaga Protokol Kesehatan

Pemesanan dan informasi spesifikasi lebih lengkap, dapat menghubungi Showroom Suzuki PT Jagorawi Motor terdekat di Jalan Raya Koba Pangkalanbaru, telp. (0717) 437009 / 439899, Jalan Soekarno Hatta (Masa Jaya Motor), Jalan Jenderal Sudirman (Depan Mall Puncak), telp. (0717) 437998. Wilayah Sungailiat, Jalan Raya Kenanga Sungailiat (Depan Lapangan Basket YPK) telp. (0717) 9104151, Wilayah Belitung Jalan Jenderal Sudirman Air Raya Tanjungpandan, telp. (0719) 9222888 / 9222188. (*/may)