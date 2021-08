Pose Bunga Citra Lestari sama Pria Bule Saat Gelendotan Bikin Heboh, Terungkap Sosok Tampan Tersebut

BANGKAPOS.COM -- Meninggalnya Ashraf Sinclair pada 18 Februari lalu, tentu membuat hati penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) terukir kesedihan.

Tak hanya BCL, kepergian Ashraf Sinclair juga meninggalkan pukulan mendalam bagi anaknya, Noah Siclair.

Hal itulah yang membuat Bunga Citra Lestari (BCL) tetap tegar dan kuat demi menjaga putra semata wayangnya.

Kehadiran orang-orang terdekat waktu itu tentu menjadi semangat baru dalam kehidupan BCL dan Noah.

Melansir Nova Grid.id, BCL kedapatan memeluk seorang laki-laki yang disebutnya selalu ada untuknya pasca Ashraf meninggal.

Dalam foto itu terlihat BCL bersandar pada bahu seorang pria bule seraya tersenyum.

Hal itu diketahui dari unggahan Instagram Story BCL, Senin (10/08/2020) lalu.

Usut punya usut, laki-laki berwajah bule dan tampan itu adalah adik Ashraf yang bernama Adam Sinclair.

"Thank you for being there for me...Thank you that you have been such a wonderful brother to Ashraf."