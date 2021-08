Telkomsel Gandeng Merry Riana Hadirkan TYES Chapter 2, Siap Cetak Digipreneur Muda di Sumatera

BANGKAPOS.COM -- Telkomsel Kembali hadirkan program TYES Chapter 2 yang khusus digelar untuk para pelajar dan mahasiswa di Sumatera.

Dalam pembukaan program Telkomsel Youth Entrepreneur Squad Chapter 2 ini, Telkomsel menggelar inspiring webinar dengan menghadirkan Merry Riana yang merupakan sosok entrepreneur, investor dan content creator di Indonesia.

Secara khusus Telkomsel ingin membekali para pelajar dan mahasiswa yang tergabung dalam program TYES tersebut dengan berbagai skill yang mendukung kesuksesan wirausaha di era digital seperti saat ini.

Executive Vice President West Area Sales Telkomsel Gilang Prasetya mengatakan “Melalui program TYES, Telkomsel berkomitmen untuk selalu hadir dalam membuka semua peluang untuk membantu kemajuan pendidikan dan ekonomi digital di wilayah Sumatera. Di era digital seperti saat ini, para pelajar dan mahasiswa dituntut untuk agile dan inovatif dalam melihat semua peluang usaha. Kita ingin mengajak mereka untuk bersama-sama membuka peluang dan menjadi seorang Digipreneur dalam menciptakan usaha dan memulai bisnisnya sendiri.”

Dalam Program TYES ini, nantinya para pelajar akan dibekali dengan berbagai skill wirausaha melalui serangkaian training dan kelas yang diisi oleh para pembicaraa inspiratif. Dalam menambah keseruan dan tingkat kompetitif para peserta, Telkomsel juga memberikan beragam online challenge untuk mengasah kemampuan entrepreneur mereka. Sebagai pembuka gelaran TYES Chapter 2 di wilayah Sumatera, Telkomsel menggandeng sosok Merry Riana yang hadir memberikan motivasi dan edukasi melalui tema I’m Possible to be Young Digipreneur.

Selain itu, Telkomsel juga akan memberikan hadiah puluhan juta rupiah kepada para pelajar dan mahasiswa yang berhasil memperoleh peringkat tertinggi di program TYES Season 2 ini. Saat ini, TYES telah menjadi bagian dari program CSR edukasi Telkomsel yang dilaksanakan di wilayah operasional Sumatera.

“Melalui program TYES, kami ingin mencetak para entrepreneur muda yang kreatif dan berbakat. Penggunaan platform digital seperti aplikasi dan media sosial merupakan hal yang tak lagi asing di kalangan anak muda, oleh karena itu Telkomsel ingin memberikan pelatihan dalam memanfaatkan berbagai platform tersebut menjadi sesuatu yang menghasilkan dan memiliki nilai tambah. Melalui kegiatan ini Telkomsel turut membuka peluang untuk tumbuh bagi para mahasiswa dan pelajar agar terus mengembangkan kemampuan diri di bidang entrepreneur dan menjadi bagian dari masyarakat ekonomi digital yang aktif dan kreatif," ungkap Gilang. (*)