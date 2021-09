Joy Tobing Bakal Dinikahi Perwira TNI 25 September, Bocorkan Kisah Asmaranya Berlangsung Singkat

BANGKAPOS.COM - Joy Tobing akan segera dinikahi perwira TNI, Cahyo Permono pada 25 September mendatang.

Kabar bahagia datang dari penyanyi Joy Tobing.

Setelah 8 tahun hidup sendiri, Joy Tobing akhirnya menemukan tambatan hati.

Ia dikabarkan akan segera menikah dengan calon suaminya, Kolonel CPN Cahyo Permono.

Perkenalan Joy Tobing dengan calon suminya itu dapat terbilang cukup singkat.

Baru-baru ini, Joy Tobing menceritakan proses perkenalan hingga keduanya sepakat untuk menikah dengan Cahyo Permono.

Dalam waktu tiga hari setelah berkenalan, Cahyo Permono langsung mengutarakan niat serius pada Joy Tobing.

"Tuhan, kalau ini jodoh dari Tuhan biarlah kasih tandanya, laki-laki ini langsung ngajak nikah.

Nah pada saat kenalan tanggal 4 April 2021 kemarin, tiga hari setelah itu tanggal 7 Aprilnya, dia ngajak ketemu terus bilang,

'will you start a new begining with me?'" kata Joy Tobing dilansir Tribun Style dari YouTube Indosiar pada Minggu, 5 September 2021.