Maria Vania Ungkap Berkat Perkataan Pria Ini Bisa Jadi Seperti Sekarang, Dulunya Introvert

BANGKAPOS.COM - Presenter dan model cantik Maria Vania menyebut Deddy Corbuzier adalah sosok yang berjasa untuk kariernya.

Berawal dari perkataan Deddy beberapa tahun lalu membuatnya sekarang sukses menjadi presenter.

Menyadari dirinya adalah seorang introvert, Maria Vania berterima kasih kepada Deddy Corbuzier atas perkataannya yang membuatnya berpikir kembali akan passionnya.

"Aku yakin setiap yang aku ambil pasti ada maknanya kaya yang aku ketemu Mas Deddy kan, thank you banget," ucap Vania

Pada saat itu Maria Vania mendapat tawaran menjadi target girl dalam aksi pertunjukan lempar pisau sang magician. Vania yang saat itu baru lulus kuliah dan tinggal di Bandung menghabiskan waktu untuk mengobrol hingga akhirnya perbicangan itu begitu bermakna bagi Vania dan diingat sampai saat ini.

"Aku sempat ingat satu pertanyaan dari mas Deddy 'What is your passion? Kalau lo dikasih duit 1 M lo enggak akan ninggalin itu? Di situ gue masih bingung enggak tahu mas Ded, gue enggak tahu gue suka apa'. Terus lo bilang 'Lo harus pindah ke Jakarta kalau lo pengen berkarier di Jakarta lo harus pindah ke Jakarta'," kata Vania di kanal YouTube Deddy Corbuzier

Pertanyaan dari Deddy Corbuzier itulah yang membuat Vania akhirnya mencoba segala jenis pekerjaan mulai dari tergabung dalam girlband sampai menjadi presenter. Ia pun sampai memutuskan untuk pindah ke Jakarta.

Setelah mencoba beberapa pekerjaan, Vania akhirnya bisa menjawab pertanyaan Deddy yang dilontarkan beberapa tahun lamanya itu.

"Gue cinta banget (jadi presenter) padahal dulu gue benci banget jadi presenter karena gue dulu pendiem banget, introvert banget, gue pemalu banget dulu, gak bisa ngomong apa-apa," kata Vania.

Maria Vania di Youtube Deddy Corbuzier (Youtube/Deddy Corbuzier)

Wanita 30 tahun itu juga pernah mencoba peruntungannya menjadi anggota salah satu girlband meski tidak bertahan lama.