9 Tanda-tanda Pasangan Selingkuh yang Perlu Diwaspadai, Jangan Sampai Tertipu

BANGKAPOS.COM - Perselingkuhan adalah hal yang sangat dihindari dalam hubungan asmara. Selain menyakitkan, mengetahui bahwa pasangan mendua bisa membuat trauma yang cukup mendalam.

Agar bisa ditangani, ada baiknya untuk selalu menerapkan hubungan yang sehat dalam menjalin hubungan.

Dalam rumah tangga, perselingkuhan pun tak kenal jenis kelamin. Tak hanya suami, seorang istri juga bisa saja melakukan perselingkuhan.

Berikut dirangkum dari beberapa sumber tanda-tanda yang harus kamu waspadai saat pasangan selingkuh, simak ulasannya.

1. Tidak mau melakukan pembelian bersama dalam jumlah besar.

Mengutip Oprahdaily.com, tanda pasangan selingkuh dimulai saat pasangan tidak mau diajak membeli barang bersamaan dalam jumlah yang besar.

"Komitmen seperti membeli rumah atau mobil menunjukkan bahwa orang lain menjalin hubungan untuk jangka panjang," kata terapis keluarga David Klow dan penulis You Are Not Crazy: Letters From Your Therapist.

Maka dari itu, jika pasangan Anda tidak bersedia membeli barang seperti mobil dan rumah secara bersamaan, bisa jadi itu petunjuk mereka selingkuh.

Jika mereka bingung, masalahnya bukan tentang uang, itu bisa menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres.

2. Ada jarak emosional yang lebih jauh dari sebelumnya.