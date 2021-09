Meroketnya Harga Ayam di Pasaran Gerogoti Laba Pengusaha Ayam Geprek

PANGKALPINANG, BANGKA POS - Harga ayam potong di pasar-pasar yang ada di Pangkalpinang terpantau kembali naik.

Sejak satu pekan ini harga ayam di pasar Rp40 ribu per kilogram bersih dan Rp35 ribu per kilogram per ekor



"Harga ayam potong Rp35 ribu per ekor dan bersih Rp40 ribu per kilogram," kata Pedagang Ayam Potong di Pasar Besar Pangkalpinang, Jakir, Senin (13/9).

Menurutnya harga ayam mencapai Rp40 ribu tersebut sudah naik sejak satu minggu yang lalu. Sebelumnya hanya Rp25 ribu-Rp30 ribu per kilogram.

Bahkan diakuinya, kemungkinan harga bisa naik lagi mencapai Rp45 ribu per kilogram.

Kata Jakir, penyebabnya adalah kurangnya stok atau pasokan ayam ukuran besar dari perusahaan.

"Naiknya karena pasokan ayam kurang dari PT. Ayam ukuran besar 2 kilogram per ekor tidak ada cuma ada ukuran 1 kilogram dan 1,5 kilogram per ekor," ungkapnya.

"Kalau pasokan ayam banyak, tidak mungkin harga jualnya mahal," lanjut Jakir.

Naiknya harga ayam potong, diakui Jakir berpengaruh pada penurunan daya beli masyarakat jika dibandingkan dengan seminggu yang lalu.

"Kalau seminggu yang lalu terjual 20 sampai 30 ekor dalam sehari. Hari ini hanya 15 ekor yang terjual," ucapnya sembari membereskan beberapa ayam yang akan dibawa pulang.

Senada dikatakan, Jakson, pedagang ayam lainnya, Harga ayam kini melejit naik Rp35 ribu sampai Rp40 ribu per kilogram.