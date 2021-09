Sosok Diaz Hendropriyono, Anak Mantan Kepala BIN yang Unggah Santri Tutup Telinga saat Dengar Musik

BANGKAPOS.COM - Staf Khusus Presiden RI, Diaz Hendropriyono baru-baru ini menjadi sorotan.

Ia menuliskan komentar di media sosial, terkait sejumlah santri yang antre vaksinasi.

Dalam unggahan Diaz Hendropriyono (13/9/2021) itu, ada cuplikan video para santri yang tengah duduk dan berjaga jarak.

Sekilas tak ada yang aneh dengan antrean vaksinasi yang dilakukan para santri itu.

Diaz Hendropriyono berkomentar soal pendidikan yang salah.

"Sementara itu.. Kasihan dari kecil sudah diberikan pendidikan yang salah. There's nothing wrong to have a bit of fun! (Nggak ada salahnya senang-senang sedikit) " tulis Diaz Hendropriyono dalam akun instagramnya @diaz.hendropriyono.

Padahal dalam rekaman video tersebut disebutkan bahwa santri itu adalah para penghapal Al Quran.

Mereka menutup telinga karena mendengar suara musik yang ada di ruangan itu.

"Santri kami sedang antre untuk vaksin, di tempat vaksin ini ada suara musik, anda lihat, santri-santri kami, menutup kupingnya agar mereka tidak mendengar suara musik itu," ujar pemilik suara dalam video tersebut.

Apa yang dilakukan Diaz itu mendapat reaksi dari sejumlah pihak.