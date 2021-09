Jauh Sebelum Dikhianati Gisel, Gading Marten Sudah Berkali-kali Diselingkuhi, Ini yang dilakukan

BANGKAPOS.COM---Beberapa waktu lalau kita dikejutkan dengan video 19 detik Gisel dan Nobu yang beredar ke publik.

Apa yang menimpa Gisel ini tentunya juga akan menyeret mantan suaminya, Gading Marten.

Hal ini bukan tanpa sebab, video asusila Gisel dengan pria yang kerap dipanggil Nobu ini pun dibuat saat mantan istri Gading Marten ini masih jadi istri anak Roy Marten.

Gading Marten pun lantas jadi sorotan lantaran sikapnya menutupi keburukan sang mantan istri di depan publik.

Usut punya usut, rupanya hal ini bukan pertama kali dialami oleh Gading Marten.

Baca juga: Lihat Durasi Video Ini Terbayang Video 19 Detik Gisel Bersama Nobu di Hotel Medan

Baca juga: Terbaru 2021, Ini Aturan Batas Usia Pensiun ASN, dari PNS, TNI hingga Polri

Bahkan, belum lama ini masa saat berpacaran dengan salah seorang artis cantik ini pun terbongkar.

Duda anak satu ini ternyata sempat dikhianati dengan diselingkuhi oleh mantan kekasihnya saat masih menjalin asmara.

Dilansir Sosok.ID via tayangan kanal YouTube TRANS 7 Official dalam acara 'Okay Bos' yang diunggah pada Kamis (15/2/2021), kisah masa lalu keduanya pun kembali terungkap.

Hal ini diungkap saat Astrid Tiar hadir menjadi bintang tamu acara yang dipandun Gading Marten.

Di kesempatan ini, Astrid Tiar bahkan akui dulu tak setia kala masih jadi kekasih Gading Marten.