Pergi Berburu ke Belitung, Nicholas Sean Anak Ahok Digigit Kadal hingga Bawa Pulang Tokek

BANGKAPOS.COM, BELITUNG - Hampir sepekan Nicholas Sean Purnama putra Ahok berlibur ke Belitung Timur sejak Sabtu (11/10/2021), Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain bersama keluarga dan kulineran, Nicholas Sean menghabiskan waktu dengan berburu ke hutan Belitung.

Minat putra sulung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada aktivitas berburu tampaknya sudah ada sejak kecil.

Di momen ulang tahun sang ayah ke-55 tahun pada 29 Juni 2021 lalu, Nicholas menuliskan ucapan.

Ia berharap agar ayahnya segera pensiun karena mengaku ingin mengulang masa kecilnya di Belitung bersama Ahok.

"Sudah 55 tahun, I hope you retire soon so that we could hunt in Belitung just like old times," tulisnya

Nicholas Sean beri ucapan untuk sang Ayah, Ahok (instagram)

Kini ketika Nicholas Sean kembali ke Belitung, petualangan berburu ditemani beberapa teman.

Pada sore hari Nicholas membawa senapan masuk ke hutan.

"With Belitung Rambo's son Ilham who also works for my dad #nextgen," tulisnya di IG story @nachoseann, Kamis (14/10/2021)

(dengan Ilham putra Belitung rambo yang juga bekerja untuk ayahku, generasi berikutnya)