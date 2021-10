Sering Dikira CLBK, Luna Maya Akhirnya Ungkap Peluang Balikan dengan Ariel NOAH

BANGKAPOS.COM - Kisah asmara Luna Maya dan Ariel NOAH sudah kandas di tengah jalan.

Namun keduanya seolah tak habis untuk saling dikaitkan

Beberapa waktu lalu pertemuan Luna dan Ariel di panggung HUT salah satu stasiun televisi menjadi sorotan

Sering dikira CLBK, Luna Maya ungkap peluang balikan dengan Ariel NOAH

Luna mengungkap beberapa kali sempat bertemu dengan sang mantan kekasih.

"Ya sering juga ketemu, maksudnya bukan sering, sebelum ketangkap (kamera) itu kan juga pasti papas-papasan ada.

Jadi is not something new juga," kata Luna Maya dikutip dari YouTube Star Story, Jumat 29 Oktober 2021.

Meski jalinan asmara kandas, Luna Maya masih menjaga hubungan baik dengan vokalis NOAH tersebut.

"Iya dong."

Luna juga menanggapi kemungkinan balikan dengan Ariel.