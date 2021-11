Curhatan NIKI Lewat Lagu 'Split' Tentang Bagaimana Ia 'Membelah Diri' Antara Amerika dan Indonesia

BANGKPOS.COM - NIKI baru aja merilis lagu baru berjudul Split pada Kamis (18/11/2021).

Penyanyi 22 tahun ini seolah merayakan kegalauannya dalam lagu itu.

Bukan karena kekasihnya, Jacob Ray, dalam kata demi kata di lirik lagu ini NIKI berhasil membawa pendengar merasakan situasti sulit saat NIKI merindukan tanah kelahirannya, Indonesia.

Split bercerita tentang konflik yang dialami NIKI ketika harus membagi dirinya antara kehidupan di negara asalnya yaitu Indonesia dan juga di Los Angeles, Amerika tempatnya berkarya.

NIKI melantunkan lagu ini secara puitis, metaforis, namun juga detail.

Saking detailnya para penggemar dapat ikut merasakan patah hati NIKI saat merasakan sepi di perayaan natal.

Baca juga: BCL Bongkar Persembunyian Ariel NOAH di Dalam Mobil dan Diminta Keluar, Aksi Pegangan Tangan Disorot

Baca juga: Gisel Menatap Manja Lalu Bilang Geli Wijin Sok Imut, Ada yang Nyebut Gading Belum Tergantikan

Baca juga: Hana Hanifah Ungkap Hubungan dengan Hotman Paris Setelah Bertemu di Mall, Ungkap Lakukan Ini

Ia juga mengungkapkan kerinduannya terhadap mediang ibunya.

'Christmas is coming, I miss my mama least I got my daddy, but he’s in Jakarta And there it’s raining, while here it’s dry as bone Kinda wish I knew what I meant when I say I miss home'

"Aku menulisnya karena rasanya harus terus-menerus membagi diriku dalam perbedaan dan beradaptasi sepanjang waktu antara Indonesia dan Los Angeles," katanya.

"Ini lagu tentang rumah dan identitasku, atau mungkin perjuanganku untuk mencari keduanya. Split sangat-sangat personal untukku. Aku harap kalian suka," lanjut NIKI.