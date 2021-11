Jessica Iskandar Dituding Hamil Duluan, Sang Kakak Angkat Bicara, Begini Penjelasan Lengkapnya

BANGKAPOS.COM-Artis cantik Jessica Iskandar dituding netizen hamil duluan setelah membagikan foto hasil USG (ultrasonografi) kehamilannya.

Sebagai informasi, Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag resmi menikah pada 22 Oktober 2021.

Acara digelar di Ayana Midplaza Jakarta.

Kini, Jedar sedang mengandung buah hati hasil pernikahan dengan Vincent.

Ia mengumumkan kehamilan pada 15 November lalu.

Netizen mencurigai Jessica Iskandar telah mengandung sebelum dinikahi oleh suaminya, Vincent Verhaag.

Menanggapi tudingan tersebut, kakak Jessica Iskandar yaitu Erick Iskandar mengatakan kehamilan Jessica memang telah direncanakan sang adik sebelum menikah dengan Vincent.

Vincent Verhaag dan Jessica Iskandar (Instagram @inijedar)

Kata Erick, Jessica sebenarnya ingin menjalani hidup yang normal, menjadi ibu rumah tangga, mengurus anak dan keluarga.

"Dia putus sama yang itu, aku sudah mulai buka komunikasi sama dia, aku bilang 'you plan your life, what do you want? Lu mau punya anak? Punya anak, lu kan sudah umur berapa nih, apa yang dialami sekarang itu based on her plan," ucap Erick Iskandar dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Rabu (24/11/2021) seperti dikutip dari kompas.com.

Erick mengatakan, keinginan Jessica memiliki momongan sudah direncanakan sejak berhubungan dengan Richard Kyle, kekasih yang terdahulu.