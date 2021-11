Lagi Trending, Ini Lirik dan Chord Lagu Sia Sia Berjuang dari Zidan Feat Tri Suaka

BANGKAPOS.COM -- Penyanyi Zinidin Zidan saat ini menjadi perbincangan banyak orang.

Ia mulai dikenal setelah membawakan lagu Buih Jadi Permadani bersama Tri Suaka dan Nabila SUaka di Pendopo Lawas, Yogyakarta.

Suaranya merdu dan memiliki ciri khas itu enak didengar dan dinikmati banyak orang.

Tak heran ia saat ini sudah menjadi buah bibir.

Baru-baru ini Zinidin Zidan mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Sia-Sia Berjuang yang diciptakan oleh Tri Suaka.

Lagu tersebut sudah dirilis di YouTube sejak 19 November 2021 lalu di kanal YouTube TriAngle .

Meski baru dirilis beberapa hari yang lalu, lagu ini sangat diterima oleh masyarakat Indonesia.

Pasalnya sejak diunggah pada 19 November 2021 lalu, video lagu ini sudah ditonton sebanyak 2,2 juta kali.

Berikut lirik lagu dan chord gitar Sia Sia Berjuang dari Zidan feat Tri Suaka dikutip dari Tribunnews, (24/11/2021).

[INTRO] C F G C

Am Dm F G