Hiswana Migas Babel Sebarkan Aturan SE Gubernur Babel, Pembelian BBM Dibatasi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Gubernur Provinsi Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman, Senin (13/12/2021) kemarin telah mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran tentang pengaturan pembelian jenis bahan bakar minyak (BBM) umum pertalite dan pertamax di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Wilayah Bangka Belitung. Aturan pengaturan batas pembelian BBM umum jenis pertalite dan pertamax dilakukan untuk menyikapi kelangkaan penyediaan dan antrean pembelian BBM alhir-akhir ini.

Seperti untuk kendaraan umum plat kuning dan kendaraan dinas plat merah paling banyak Rp300.000 per hari. Kendaraan pribadi plat hitam, paling banyak Rp250.000 per hari dan kendaraan roda dua dan tiga paling banyak Rp50.000 per hari.

Termasuk larangan pengisian menggunakan wadah jerigen atau sejenisnya. Kemudian larangan pengisian secara berulang melakukan pengeritan.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Bangka Belitung, Suhendra, mengatakan, surat edaran gubernur tersebut telah mereka terima pada, Selasa (14/12/2021) hari ini dan telah disampaikan ke semua SPBU.

"Surat edaran dari gubernur baru kami peroleh pagi ini dan sudah diteruskan ke SPBU. SE ini merupakan upaya yang digagas oleh Gubernur Babel Erzaldi Rosman untuk mengatasi kesulitan masyarakat mendapatkan BBM yan terjadi akhir-akhir ini. Dengan harapan agar seluruh masyarakat Bangka Belitung yang membutuhkan bisa terlayani," kata Suhendra kepada Bangkapos.com, Selasa (14/12/2021).

Suhendra menambahkan, dengan adanya kebijakan tersebut, DPC Hiswana Migas Babel akan mendukung kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh stakeholder atau pemang kepentingan.

"Kami sebagai pelaksana penyediaan BBM ke masyarakat akan berupaya mentaati, serta menerapkan aturan yang telah ditetapkan oleh gubernur. Agar proses normalisasi penyaluran BBM ke masyarakat bisa berjalan lancar dan lebih cepat," jelas Suhendra.

Lebih jauh, Suhendra menambahkan dengan adanya SE pembatasan pembelian yang disampaikan gubernur sebagai pegangan pihak SPBU dalam menjalankan aturan.

"SE ini pun sifatnya hanya temporary (sementara-red) saja dengan adanya SE akan memudahkan dalam pelayanan ke masyarakat dan semoga kondisi cuaca ekstrem ini bisa segera berlalu," harapnya.

Kemudian disinggung, bagaimana berkaitan dengan adanya insiden kebakaran mobil Sedan BN 1587 LK di jalan depan Area SPBU 24.331.115 Kejora, Kelurahan Dul, Kecamatan, Pangkalan Baru, Senin (13/12/2021) malam tadi, ia mengatakan belum dapat dipastikan pengerit atau bukan.