HEBOH Igun Umumkan Kelahiran Anak Pertama, Begini Fakta Sebenarnya

BANGKAPOS.COM - Desainer kondang Ivan Gunawan bikin heboh.

Pria yang akrab disapa Igun itu tiba-tiba mengumumkan kelahiran bayi laki-laki yang ia sebut sebagai anak pertamanya.

Ivan Gunawan bahkan sudah menagih hadiah atas kelahiran sang putra kepada sahabatnya.

Fakta sebenarnya kemudian terungkap.

Sebelumnya Ivan Gunawan memang sempat mengunggah fotonya tengah meggendong dan mengumumkan kelahiran putranya.

Bahkan pria yang arab disapa Igun itu pun sudah memberikan nama untuk anaknya itu.

Ia menyematkan nama belakangnya pada sosok yang disebut Igun putranya.

"Telah lahir anak laki-laki kami, malaikat kecil kami, our beloved son… dari pasangan NEVA dan IGUN .

.

"Miracle Putra Gunawan" atau bisa dipanggil Eqqel.

telah lahir dan hadir menjadi berkat dan sukacita yang tak ternilai .

.

Eqqel..kamu membuat hari hari aku akan lebih berwarna.

We love you forever Miracle ," tulisnya.

Igun pun memberitahukan kabar tersebut kepada Deddy Corbuzier dan menagih hadiah dari sahabatnya itu.

"Master kok gak selamatin sih aku punya bayi, namanya Miracle Putra Gunawan. Panggilannya Eqqel uncle. Kasih hadiah dong," katanya dalam Instagram Storynya, Sabtu (18/12/2021).