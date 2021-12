Ditonton 6,7 Juta Penonton, Video Maria Vania Cambuk Robby Purba Jadi Sorotan, Singgung Soal Pelet

BANGKAPOS.COM - Video Maria Vania di TikTok kembali membuat heboh dunia maya.

Diunggah satu hari yang lalu, video itu kini telah ditonton 6,7 juta views di aplikasi tersebut.

Terlihat, Vania tampil berdua dengan Robby Purba.

Kedua presenter itu memang tergabung di acara baru bertajuk Take It or Leave It.

Itu dalam sebuah program kuis yang tayang di GTV mulai 22 Desember 2021.

Program ini merupakan adaptasi Indonesia dari program berjudul Himmel oder Hölle buatan rumah produksi UFA Show & Factual yang tayang di stasiun televisi ProSieben Jerman.

Dalam acara ini, para peserta yang terdiri dari dua orang akan menjawab setiap tingkatan pertanyaan tentang pengetahuan umum di panggung atas.

Peserta juga akan menyelesaikan tantangan di panggung bawah apabila ragu menjawab pertanyaan agar bisa melaju ke tingkatan selanjutnya.

Acara ini dibawakan oleh Robby Purba dan Maria Vania.

Di sela-sela pekerjaan itulah video viral tersebut dibuat.