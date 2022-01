Tak Loloskan Iyan dan Tyok, BCL Diminta Diganti dari Juri X Factor Indonesia

BANGKAPOS.COM - Bunga Citra Lestari sebagai juri X Factor Indonesia 2021 telah memilih tiga kontestan asuhannya yang lolos ke Gala Live Show.

X Factor Indonesia 2021 yang tayang Selasa 11 Januari 2022 pada babak Judges Home Judges (JHV), Bunga Citra Lestari (BCL) dibantu oleh musisi dan produser hits, Nino Kayam alias Nino RAN sebagai Guest Judge.

Sebelum dipilih juri, setiap kontestan tampil kurang lebih 2 menit dengan pilihan lagunya masing-masing di depan BCL dan Nino RAN.

Edo Pratama tampil pertama di babak Judges Home Visit kagetori Boy, lalu dikuti oleh Iyan Yoshua, Tyok Satrio, Jeremiah Frans, Danar Widianto, dan terakhir Alvin Jonathan.

Edo Pratama membawakan Watermelon Sugar dari Harry Styles, Iyan Yoshua menyanyikan Always Remember Us This Way milik Lady Gaga, Jeremia Frans dengan I Feel Good-James Brown, Tyok Satrio tampil dengan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul Engka Milikku (Jatuh Cinta).

Sedangkan Danar Widianto pilih menyanyikan Pilu Membiru dari Kunto Aji. Sementara Alvin Jonathan sebagai kontestan terakhir menyanyikan lagu populer dari Justin Bieber, Peaches.

Setelah melihat seluruh penampilan peserta, BCL dan Nino RAN menilai hanya Alvin Jonathan, Danar Widianto, dan Edo Pratama yang maju untuk babak selanjutnya.

Ketiganya berhasil menyingkirkan Jeremia Frans, Iyan Yoshua, dan Tyok Satrio.

BCL mengungkapkan dirinya memilih peserta dengan X Factor, yang punya eksistensi di dunia musik.