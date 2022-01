Inilah Samsung S22 Series: Varian, Harga, dan Release Date

BANGKAPOS.COM - Samsung kembali akan meluncurkan smartphone flagship terbarunya.

Seri Samsung terbaru ini adalah Samsung S22 Series.

Lantas seperti apa varian, harga, dan waktu rilisnya (release date) Samsung S22 Series ini.

Jelang peluncurannya yang disebut bakal digelar pada awal Februari 2022 ini, bocoran harga Samsung Galaxy S22 sudah beredar di dunia maya.

Bocoran itu mengungkap harga termurah untuk seluruh model Samsung S22 Series, sebagai suksesor dari Galaxy S21 Series.

Samsung S22 series ini diunggah oleh akun pembocor ulung yang biasa mengumbar berbagai produk terbaru Samsung di Twitter, dengan handle @chunvn8888.

Varian

Menurut dia, Galaxy S22 Series bakal hadir dalam tiga model seperti Galaxy S21 Series, yaitu Galaxy S22 "reguler", S22 Plus, dan S22 Ultra. Varian termurah Galaxy S22 disebut bakal dibanderol 899 dolar AS (sekitar Rp juta Rp 12,8 juta).

Lalu varian termurah Galaxy S22 Plus diklaim bakal dijual dengan harga 1.099 dolar AS (sekitar Rp 15,7 juta), dan Galaxy S22 Ultra disinyalir bakal dijual dengan harga termurah 1.299 dolar AS (sekitar Rp 18,5 juta).

Lebih mahal dari Samsung S21.