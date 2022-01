Ini Tiga Cara Mudah Mengirim File Besar Lewat WhatsApp

BANGKAPOS.COM -- WhatsApp atau juga disingkat WA menjadi salah satu aplikasi pesan instan populer di Indonesia yang digunakan hampir semua orang dengan berbagai latar belakang.

Aplikasi WhatsApp hadir di berbagai platform, seperti Android, iOS, web, hingga desktop.

Adapun salah satu alasannya, karena penggunaan yang mudah dan fiturnya yang lengkap.

Selain dapat digunakan untuk mengirim pesan dan melakukan panggilan telepon, WhatsApp juga memudahkan pengguna untuk mengirim file seperti dokumen, foto, hingga video.

Namun, untuk mengirim file pengguna tidak dapat bebas mengirim dengan berbagai ukuran.

Pasalnya WhatsApp memiliki batasan ukuran file yang dapat dikirim pengguna yaitu tidak lebih dari 64 MB.

Jika memaksakan, file tersebut tentu akan gagal terkirim dan jika file tersebut berupa video lebih dari 64 MB, pengguna akan otomatis harus memotong bagian video agar dapat terkirim.

Untuk mengatasi hal ini, adatiga tips bagaimana cara mengirim file besar via WhatsApp, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari How to Geek, Minggu (16/1/2022).

Upload file ke Google Drive dan kirim link lewat WhatsApp

Anda terlebih dahulu membuka akun Google Drive dan mengunggah file yang memiliki ukuran besar melalui Google Drive. Caranya:

Buka Google Drive Anda

Klik “New” untuk mengupload file yang ingin Anda kirim

Setelah file terupload, klik “Get link” pada file

Ubah menjadi “Anyone with the link”

Klik “Copy link”

Klik “Done”

Masuk ke WhatsApp Anda dan tempelkan link ke obrolan, kemudian kirim

Selesai, kini file dengan ukuran besar dapat diakses dengan mudah

