Kemeja Tak Dikancing Habis, Intip Gaya Maria Vania dengan Rambut Berponi Dibilang Mirip Sosok Ini

BANGKAPOS.COM - Maria Vania kembali membuat kaum adam kelimpugan.

Lewat akun TikToknya ia baru saja mengunggah video yang damage-nya beneran gak main-main.

Vania tampak berpura-pura jadi cewe kantoran dengan outfit lengkap berupa kemeja ketata.

Tak kehabisan cara untuk menggoda followersnya, kemeja itu sengaja tidak dikancing sampai habis.

Baju dalamnya berwarna merah pun menerawang kelihatan dibalik kemejanya itu.

Ia awalnya menyamping dari arah kamera karena sedang mengetik.

Tak lama kemudian Vania menoleh dan mengibaskan rambut panjangnya.

Presenter Take It or Leave itu lantas menyentuh dahinya dan tiba-tiba filter poni sudah terpasang di wajahanya.

Kacamata yang ada didepannya langsung dipakai, menambah pesona wanita 30 tahun itu.

Ia tersenyum dan mengedipkan matanya dengan begitu centil.