Maria Vania saat Pose Tampak Belakang ini Dikomen Dede Sunandar, Warganet Auto Aduin ke Bininya

BANGKAPOS.COM -- Pesona Maria Vania memang harus diperhitungkan sebagai selebragm pemersatu bangsa.

Hadir dengan tubuh aduhai dan paras menawan, Mojang Bandung itu tak pelak membuat warganet kelimpungan dengan pose-pose andalannya.

Ya, presenter sekaligus selebgram Maria Vania terus saja membuat penggemarnya salah fokus.

Berbekal paras oriental yang menawan, wanita 30 tahun ini terpantau cukup sering memamerkan berbagai pose yang membuat malas ngedip.

Pesonanya selalu berhasil menyedot perhatian warganet.

Teranyar, Maria Vania mengunggah foto sedang bergaya dari belakang.

Instruktur olahraga, Maria Vania (Instagram Maria Vania)

Ia tampak sporty seperti pulang ngegym dengan crop top ungu dan legging ketat.

Lekuk tubuhnya tak pelak terlihat sempurna saat berpose membelakangi kamera.

Terlihat jelas pinggang dan kaki rampingnya yang membuat banyak kaum hawa gigit jari.

Riasan wajahnya yang soft membuat wajah presenter Take It or Leave It itu semakin glowing.