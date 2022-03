Cassandra Lee Terjatuh Saat Syuting, Begini Kondisinya

BANGKAPOS.COM - Cassandra Lee, gadis berusia 21 tahun ini memulai karirnya dari dunia modeling, iklan, girlband, hingga akhirnya menjadi pemain sinetron seperti sekarang ini.

Pertengahan Februari lalu, Cassandra Lee mengunggah sebuah insiden ketika sedang menjalani syuting film yang berjudul 'Father & Son'.

Kisah ini memiliki cerita yang cukup kompleks, ada unsur drama, keluarga, lingkungan sekolah hingga komedi.

Saat sedang syuting sebuah adegan untuk film ini, Cassandra mengalami kecelakaan hingga melukai kedua kakinya.

Momen tersebut dia abadikan dalam instagram pribadinya @cassandraslee.

"Dont try this at home kids," tulis Cassandra.

"Kmrn sempet jatuh di aspal dan luka pas shooting film Father and Son ( ga mau spoiler adegan apa ) Tapi Jujur ga nyesel bisa jadi bagian dari film ini dan kerja dengan orang2 yg baik banget dan penuh dedikasi. Pokonya dpt banyak pengalaman dan banyak belajar dari film ini," sambungnya.

Ia terlihat duduk dengan menjulurkan kedua kakinya.

Beberapa rekan kerjanya terlihat mengelap kedua lutut Cassandra yang mengalami luka cukup lebar.

Sontak hal tersebut memancing seribu lebih komentar warga net.