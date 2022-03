Video Gisel Tantang Gempi Ngomong Pakai Logat Jawa, Ditonton Sampai 5 Juta Kali

BANGKAPOS.COM - Gisella Anastasia memang aktif bermain aplikasi TikTok.

Tak cuma sibuk mengunggah video untuk urusan endorsement dan promosi brandnya, Gisel juga sering mengunggah postingan ringan yang menghibur.

Dia pun tak ketinggalan mengajak buah hati kesayangannya, Gempi untuk ikut membuat video bersama dirinya.

Dan ada yang berbeda dari video yang diunggah janda cantik itu kali ini.

Pasalnya video itu bukan berisi goyangan atau dance challenge yang biasa sering dilakoni Gisel.

Diketahui pasangan ibu dan anak ini mengikuti challenge lain, yakni menunjukkan aksen cara bicara mereka.

Gisel dan Gempi berbicara dengan logat dari daerah mereka berasal, Surabaya Jawa Timur.

Dengan bangga Gisel berbicara medok asli Jawa.

Keduanya menantang diri sendiri menyebutkan nama-nama benda sehari-hari dalam sebutan bahasa Jawa.

"Oh My God, your Javanese accent is so sexy (Oh My God, aksen Jawa mu sangat seksi)," kata Gisel di TikToknya @gisel_laaa 6 Maret 2022 lalu.